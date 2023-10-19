الرئيسية/الكويت/ ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان