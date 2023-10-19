ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان
بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الجمعة 5 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 20 أكتوبر 2023م متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.