الاستثمارات الوطنية تقدم الدعم لبرنامج “Shift” في إطار شراكتها الاستراتيجية مع “Creative Confidence”

بالتعاون مع Creative Confidence تشارك الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي في برنامج “Shift” المصمم حصرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهاراتهن المهنية.

وبإمكان الراغبات من النساء الكويتيات حديثات التخرج في المشاركة في هذا البرنامج عن طريق تقديم طلب المشاركة من خلال الرابط https://www.creativeconfidence.co/shift-1/ وذلك بدءاً من 19 أكتوبر 2023، علماً بأن برنامج “شفت” سيبدأ من 13 نوفمبر2023 وسيستمر لمدة أربعة أسابيع.

وفي معرض تعليقه أثنى عبدالمحسن الخترش نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية على برنامج “Shift” والذي يمثل فرصة استثنائية للمرأة الكويتية التي هي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجارب العملية المكثفة والغنية بالتحديات والتي يتطلب منها اجتيازها للبرنامج للتحول فيما بعد إلى قوى عاملة حقيقية، كما أضاف الخترش إلى أن القيمة الحقيقية المضافة لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل الكويتي كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار.

وانطلاقاً من أهمية دعم الطاقة الشبابية الكويتية أضاف الخترش: بأن الاستثمارات الوطنية تؤكد مشاركتها والتزامها الشامل في هذا البرنامج الهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وامكانياتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام، حيث تشارك الاستثمارات الوطنية في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولاً إلى المراحل النهائية للبرنامج.

ومن ناحية أخرى أثنت سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence ، على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج “Shift”، تدعو الخريجات إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يوفر البرنامج تجربة تدريبية مختلفة تدمج مجالين الإبداع والابتكار والاستثمار.

وتعتبر شركة Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون.