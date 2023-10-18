الأوقاف: افتتاح مسجدين جديدين في مدينة المطلاع غدا بعد استلامهما رسميا من “الرعاية السكنية”

الأوقاف: افتتاح مسجدين جديدين في مدينة المطلاع غدا بعد استلامهما رسميا من “الرعاية السكنية”

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية افتتاح مسجدين جديدين في مدينة المطلاع يوم غد الخميس وذلك بعد استلامهما رسميا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال المتحدث باسم (الأوقاف) سلمان الكندري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن المسجدين الواقعين في القطعتين الأولى والرابعة سيشهدان إقامة صلاة الجمعة على أن يتم استلام بقية مساجد المدينة تباعا.

وأضاف الكندري أنه بناء على توجيهات وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري “جاري الاستعجال في استلام المساجد من الجهات المعنية في مدينة المطلاع مع تزويدها بكافة الخدمات اللازمة لراحة المصلين وذلك بمتابعة من وكيل الوزارة الدكتور بدر المطيري اهتماما ببيوت الله عز وجل التي تزخر بها البلاد”.

وأكد حرص الوزارة على تحقيق خطتها ورؤيتها المتمثلة في الريادة عالميا في العمل الإسلامي مضيفا أن “المساجد والاهتمام بها وتوفير كل الخدمات لراحة المصلين لأداء عباداتهم من أهم أهداف الوزارة”.