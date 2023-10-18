العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني: الحرب على غزة دخلت مرحلة خطرة ستجر المنطقة إلى “كارثة”

18 أكتوبر، 2023
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة محذرا من أن هذه الحرب قد دخلت مرحلة خطرة ستجر المنطقة إلى “كارثة لا يحمد عقباها”.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه الملك عبدالله الثاني من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تم خلاله بحث التطورات الخطرة في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن الملك عبدالله الثاني أعاد التأكيد على إدانة الأردن “المجزرة البشعة” التي استهدفت مستشفى (المعمداني) في غزة مؤكدا أن على المجتمع الدولي حماية المدنيين ووضع حد لهذه الحرب.

كما أشار إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 3478 شهيدا من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف لمستشفى (المعمداني) أمس الثلاثاء بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح وفقا لأحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر
وكالات
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18 أكتوبر، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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