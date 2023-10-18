إيران تعلن “انتهاء” القيود الأممية المفروضة على أنشطة صواريخها الباليستية “تلقائيا”

أعلنت إيران اليوم الأربعاء “انتهاء” القيود المفروضة على أنشطة صواريخها الباليستية بموجب القرار الأممي (2231) الذي صدق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه “وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي (2231) فإن إنهاء القيود المفروضة على الأنشطة الصاروخية الإيرانية لا يتطلب الموافقة على قرار أو إصدار بيان أو أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن الدولي ويتم ذلك تلقائيا”.

وأوضح البيان أنه “اعتبارا من اليوم ال18 من أكتوبر الجاري فقد تم إنهاء آخر جزء من القيود التي فرضت لسنوات على الأنشطة الصاروخية وعمليات نقل المواد والخدمات والتكنولوجيا المرتبطة من إيران وإليها”.

وتابع البيان أنه “لم تعد إيران خاضعة لأي قيود في إطار مجلس الأمن كما سيتم إنهاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة القرار (2231) بما في ذلك تجميد الأصول الإيرانية”.

وفي سياق متصل أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الثلاثاء أنه سيواصل الإجراءات التقييدية ضد إيران بموجب “نظام عقوبات عدم الانتشار” إلى ما بعد اليوم الانتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة الموافق اليوم الأربعاء.

وكان مجلس الأمن قد أصدر عام 2015 القرار رقم (2231) الذي صدق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع جدولة زمنية لإزالة القيود على الأسلحة الإيرانية تنتهي اليوم.

وبحسب القرار خضعت طهران لقيود بشأن عمليات إطلاق أو أي نشاط آخر يتصل بالصواريخ الباليستية “المخصصة لتكون قادرة على حمل الأسلحة النووية” ويظل هذا البند ساريا حتى ال18 من أكتوبر 2023.

وتوصلت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا منتصف عام 2015 إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.

ويقضي الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.