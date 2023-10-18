وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بجدة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية “التعاون الإسلامي” بجدة

18 أكتوبر، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جليل عباس جيلاني وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة وذلك لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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