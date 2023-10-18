وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية “التعاون الاسلامي” بجدة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وإدانة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال اللقاء على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم إنتشاره إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وأهمية رفع الحصار عن قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وإيران.

وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.