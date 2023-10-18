اتحاد شركات الاستثمار يعقد برنامج تدريبي حول عقود إدارة المحافظ الاستثمارية

عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان “عقود إدارة المحافظ الاستثمارية في ضوء نصوص القانون واللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وأحكام مجلس التأديب”، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر 2023 في مقر الاتحاد، وقد قدم البرنامج المستشار/ عمرو محمد حافظ – نائب أول – رئيس الدائرة القانونية في شركة المركز المالي الكويتي، وعضو اللجنة القانونية في اتحاد شركات الاستثمار.

وقد صرحت فدوى درويش – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة مركز دراسات الاستثمار في الاتحاد في نشر الوعي والمعرفة لموظفي شركات الاستثمار وكافة المعنيين بما يخص الجوانب الإدارية والقانونية والفنية المتعلقة بعمل الشركات، حيث هدف البرنامج إلى تسليط الضوء على ما تواجهه شركات الاستثمار من مخاطر مخالفة القوانين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بما يخص عقود إدارة المحافظ الاستثمارية.

وخلال البرنامج التدريبي استطاع المشاركون الاطلاع على أحكام مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بما يخص عقود إدارة المحافظ الاستثمارية والمخالفات التي تواجه الشركات وكيفية تفاديها في المستقبل.

حيث تناول البرنامج التدريبي عدة محاور كالمتطلبات التنظيمية ومهام ومسؤوليات الشخص المرخص له، وضوابط إدارة المحافظ المالية والعقود والاتفاقيات والمشاكل العملية لعقود المحافظ الاستثمارية والأتعاب والعمولات وحقوق الاكتتاب وعقود الرهن وغيرها من الموضوعات التي تهم إدارة المحافظ الاستثمارية.

وأكدت فدوى درويش التزام الاتحاد في تحقيق أحد أهدافه الأساسية المتمثلة في المساهمة في تطوير المستوى المني لكوادر وموظفي الشركات وكافة المهتمين من خلال تقديم أفضل الخدمات والبرامج التدريبية المصممة بعناية لتلبي الاحتياجات التدريبية للشركات.

كما شددت على أهمية تدريب وتطوير الموظفين والعاملين في شركات القطاع الاستثماري بشكل دوري ومستمر، بما يساهم في دعم الموارد البشرية ويؤدي إلى زيادة إنتاجية الشركات وتحقيق أهدافها ويصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.