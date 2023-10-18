بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 77.62 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 77.62 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 62ر77 نقطة ليبلغ مستوى 91ر6744 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر1 في المئة.

وتم تداول 3ر172 مليون سهم عبر 12029 صفقة نقدية بقيمة 5ر55 مليون دينار (نحو 2ر169 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 82ر22 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5537 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 2ر62 مليون سهم عبر 3623 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 4ر24 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 68ر99 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7388 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر1 في المئة من خلال تداول 11ر110 مليون سهم عبر 8406 صفقة بقيمة 4ر47 مليون دينار (نحو 5ر144 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 79ر33 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5476 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة من خلال تداول 3ر42 مليون سهم عبر 2763 صفقة نقدية بقيمة 15ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(فنادق) و(بترولية) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(وطني) و(بنك بوبيان) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (الانظمة) و(الإماراتية) و(إيفا فنادق) و(م سلطان) الأكثر انخفاضا.