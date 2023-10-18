الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) هيثم الغيص يتسلم وسام الاستحقاق (ريو برانكو) وهو أحد أعلى الأوسمة الرئاسية البرازيلية

البرازيل تمنح أمين عام “اوبك” وساما رفيعا تقديرا لجهوده في قطاع الطاقة

18 أكتوبر، 2023
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منحت الحكومة البرازيلية اليوم الأربعاء وساما رئاسيا رفيعا للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) هيثم الغيص تقديرا لجهوده المتميزة في قطاع الطاقة والتعاون الدولي.

وذكرت (اوبك) في بيان ان الغيص تسلم وسام الاستحقاق (ريو برانكو) وهو أحد أعلى الأوسمة الرئاسية البرازيلية خلال استقبال وزير الخارجية ماورو فييرا له في العاصمة (برازيليا) في أول زيارة يقوم بها إلى البرازيل.

وأشاد وزير خارجية البرازيل حسب البيان بالجهود الكبيرة التي يبذلها الغيص لتوطيد التعاون بين المنظمة والدول المصدرة للنفط من خارجها بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

من جهته أكد الغيص في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا التكريم يمنحه دافعا قويا لمواصلة عمله في خدمة المنظمة معربا عن تقديره وشكره للقيادة السياسية وحكومة البرازيل على هذا التكريم.

وأهدى الغيص هذا الوسام الى دولة الكويت وسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

وأكد ان هذا التكريم يعد استمرارا لمسيرة التميز والنجاح التي عرف بها الشعب الكويتي مشيرا الى ان الوسام يعد أيضا تكريما لمنظمة (اوبك) ككل بدءا من الدول الاعضاء ومنتسبي الامانة العامة في فيينا للجهود التي يبذلونها لدعم استقرار اسواق النفط العالمية.

ويعد وسام (ريو برانكو) من اهم أوسمة البرازيل الوطنية اذ يعتبر الرئيس البرازيلي هو المالك الاكبر له ويمنحه من خلال مرسوم رئاسي لمستحقيه.

المصدر
كونا
الوسوم
18 أكتوبر، 2023
0 22 دقيقة واحدة

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