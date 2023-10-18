لافروف يصل إلى كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء الى كوريا الشمالية في زيارة رسمية كما أفادت وكالات الانباء الروسية في أوج التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ.

تأتي هذه الزيارة بعد حوالى شهر على زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أن لروسيا حيث عقد قمة استثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال متحدث باسم الكرملين لوكالة تاس للأنباء في وقت سابق إن زيارة لافروف التي تستمر يومين ستركز جزئيا على إرساء أسس زيارة يقوم بها الرئيس بوتين في المستقبل.

ويزور لافروف بيونغ يانغ غداة تأكيد الكرملين عدم وجود أي “إثبات” بأن كوريا الشمالية ترسل أسلحة إلى روسيا، بعدما نشرت واشنطن صورا قيل إنها لشحنات أسلحة من بيونغ يانغ.

وأفاد البيت الأبيض الجمعة بأن كوريا الشمالية سلّمت ألف حاوية تحتوي على معدات عسكرية وذخيرة إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وتخضع روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتان التاريخيتان، لمجموعة عقوبات دولية، موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا وبيونغ يانغ بسبب اختبارها أسلحة نووية.

وتعد كوريا الشمالية التي سبق واتهمتها الولايات المتحدة بتزويد مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر بالقذائف، منتجا كبيرا للأسلحة التقليدية فيما تملك مخزونا كبيرا من المعدات الحربية العائدة إلى الحقبة السوفياتية.