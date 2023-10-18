البلدية: تحرير 17 مخالفة بمنطقة حولي خلال جولة ميدانية لفريق طوارئ حولي

البلدية: تحرير 17 مخالفة بمنطقة حولي خلال جولة ميدانية لفريق طوارئ حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ حولي بجولة ميدانية للتأكد من المحلات والاسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية.

وأوضح رئيس فريق طوارئ المحافظة إبراهيم السبعان بأن الجولة على منطقة حولي أسفرت عن تحرير 17 مخالفة عدم تجديد ترخيص الاعلان الخاص بالنشاط ونظافة بالإضافة الى توجيه انذار الى احد المجمعات التجارية لوضعه ابراج بدون ترخيص.

ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدية تجنبًا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري .