المرصد العربي لحقوق الإنسان يندد بعدوان الاحتلال على مستشفى المعمداني

استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بأشد العبارات اليوم الأربعاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مستشفى (المعمداني) وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى في قطاع غزة.

وأكد المرصد في بيان أنها “جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان” مشددا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه “الجريمة البشعة”.

وطالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.

وحذر المرصد من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة.

وطالب في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى.