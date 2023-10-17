الكويت تعرب إدانتها واستهجانها الشديدين قصف الكيان الصهيوني الوحشي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرضت إليه اليوم مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاّ إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لايقرها دين ولا قانون ولا فطرة انسانية سوية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو لوقفة دولية جادة وسريعة لايقاف هذه الجرائم الوحشية.