الكويت تحرز ذهبية وبرونزيتين في مسابقات البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم في الرياض

أحرز المنتخب الكويتي اليوم الثلاثاء ميدالية ذهبية وآخرى برونزية في مسابقات البطولة العربية ال13 للرماية بالقوس والسهم المقامة حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأحرز الرامي الكويتي عبدالله مال الله الميدالية الذهبية في مسابقة فردي رجال – فئة القوس المركب فيما أحرزت الرامية حنان المياس الميدالية البرونزية في مسابقة فردي – سيدات.

وتمكن مال الله من اقتناص ذهبية المسابقة بعد منافسة قوية مع الرامي المصري أحمد فخري الذي حل في المركز الثاني والرامي العراقي محمد الكعبي الذي جاء في المركز الثالث.

كما تمكنت الرامية حنان المياس من الحصول على الميدالية البرونزية في المسابقة بعد منافسة قوية مع الرامية العراقية فاطمة مشهداني التي حصدت ذهبية المسابقة والرامية الاماراتية امنة العوضي التي جاءت في المركز الثاني.

وفي مسابقة الرماية بالقوس والسهم (مركب للفرق فئة الرجال) تمكن الفريق الكويتي المكون من الرامي عبدالله مال الله والرامي حمد الشطي والرامي بدر الشلاحي من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد منافسته مع الفريق السعودي الذي حصد ذهبية المسابقة والفريق العراقي الذي حصد الميدالية الفضية.

أما في منافسات (الفرق المختلطة) فقد تمكن الفريق الكويتي من خلال الثنائي عبدالله مال الله والرامية حنان المياس من إحراز برونزية مسابقة القوس والسهم المركب للفرق المختلطة متساويا مع الفريق المصري فيما حصد المنتخب العراقي ذهبية المسابقة والمنتخب الاماراتي الميدالية الفضية.

بدوره أهدى أمين سر الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي في تصريح صحفي هذه الإنجازات إلى القيادة السياسية للبلاد مشيدا بدعمهم لأبنائهم رماة وراميات الكويت الأبطال مما زاد من عزمهم وإصرارهم على تحقيق الإنجازات باسم الكويت ورفع راياتها عالية بجميع المحافل التي يشاركون فيها.

كما أشاد العصيمي برماة وراميات المنتخب الوطني للقوس والسهم وبما بذلوه من جهد لتحقيق هذه النتائج المميزة الذي كان واضحا خلال التدريبات الرسمية قبل انطلاق منافسات البطولة كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الرماة والراميات المشاركين في البطولة والجهازين الفني والإداري متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح ورفع علم الكويت في جميع الاستحقاقات القادمة.