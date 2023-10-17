بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 186.38 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 186.38 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 38ر186 نقطة ليبلغ مستوى 53ر6822 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر2 في المئة.

وتم تداول 8ر295 مليون سهم عبر 18336 صفقة نقدية بقيمة 8ر80 مليون دينار (نحو 4ر246 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 85ر64 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5559 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر1 في المئة من خلال تداول 2ر121 مليون سهم عبر 5523 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 77ر235 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر3 في المئة من خلال تداول 5ر174 مليون سهم عبر 12813 صفقة بقيمة 68 مليون دينار (نحو 4ر207 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 86ر87 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5510 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 62ر1 في المئة من خلال تداول 6ر88 مليون سهم عبر 4163 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 7ر34 مليون دولار).

وكانت شركات (اكتتاب) و(إيفا فنادق) و(راسيات) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(وربة كبيتل) و(الإماراتية) و(مدار) الأكثر انخفاضا.