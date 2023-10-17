الوزير الشعلة: حريصون على افتتاح مراكز “الحكومة مول” بالمحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة الحرص على افتتاح مراكز (الحكومة مول) في جميع المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات بغية الارتقاء بالاداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات.

وقال الشعلة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب افتتاحه مركز (الحكومة مول) في منطقة غرب عبدالله المبارك إن المبنى يضم عددا من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية التي تهدف لتسهيل انجاز المعاملات لأبناء المنطقة بأساليب عمل متطورة مشيرا إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة لاستكمال برنامجها الهادف لتوفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

وأضاف أن مشروع الحكومة مول من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة.

من جانبه قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المبنى سيضم عددا من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية المتكاملة للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الكويت.

وأوضح أن الخدمات المقدمة من جهات الدولة الجاهزة للعمل حاليا تختص بوزارة الكهرباء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون ووزارة المواصلات مضيفا أن الخدمات التي ستدخل قريبا الى المركز هي وزارات التجارة والصناعة و(العدل) و(الداخلية) و(الخارجية) إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.