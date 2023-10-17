العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

الملك عبد الله الثاني: الأردن غير مستعد لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين

17 أكتوبر، 2023
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قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الأردن ليس مستعدا لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الملك عبد الله اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن هذا “خط أحمر”، وأضاف: “لا لاجئون في الأردن، لا لاجئون في مصر”، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتحدث هنا أيضا نيابة عن الدولة المجاورة لإسرائيل.

وذكر الملك عبد الله أن الصراع بين حركة حماس وإسرائيل لا ينبغي خوضه على أكتاف الآخرين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين في الصراع، بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم.

المصدر
د ب أ
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17 أكتوبر، 2023
0 62 أقل من دقيقة

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