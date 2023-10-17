رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي يدعوان إلى احتواء الصراع في قطاع غزة

17 أكتوبر، 2023
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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل احتواء الصراع والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الاقليمي والدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان اليوم الثلاثاء ان السوداني أكد موقف بلاده الثابت تجاه ما يحدث في غزة داعيا إلى “فتح الممرات الانسانية وإيصال المساعدات إلى أبناء القطاع الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم”.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا كذلك العمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة فضلا عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

المصدر
وكالات
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17 أكتوبر، 2023
0 42 أقل من دقيقة

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