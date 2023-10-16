رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرا إنسانيا جويا إلى غزّة عبر مصر

16 أكتوبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر.

وقالت فون دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا “يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية”، لذلك “نطلق ممرًا إنسانيًا عبر مصر”، مضيفة “ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة”.

وقبل ساعات من هذا الإعلان، حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى “كارثة حقيقية” خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وفي ظل القصف الإسرائيلي ودعوات الجيش لإخلاء شمال غزة، نزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترًا مربعا ويقطنه 2,4 مليون شخص.

وتابعت “في الوقت الحالي، يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية. لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
16 أكتوبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سوناك: سنزيد مساعداتنا للفلسطينيين بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني أخرى

16 أكتوبر، 2023

لقاء بين بوتين وشي جينبينغ في الصين الأربعاء

16 أكتوبر، 2023

كييف: روسيا شنت هجمات بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا الليلة الماضية

16 أكتوبر، 2023

وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام

16 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى