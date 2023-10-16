فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرا إنسانيا جويا إلى غزّة عبر مصر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر.

وقالت فون دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا “يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية”، لذلك “نطلق ممرًا إنسانيًا عبر مصر”، مضيفة “ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة”.

وقبل ساعات من هذا الإعلان، حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى “كارثة حقيقية” خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وفي ظل القصف الإسرائيلي ودعوات الجيش لإخلاء شمال غزة، نزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترًا مربعا ويقطنه 2,4 مليون شخص.

وتابعت “في الوقت الحالي، يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية. لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس”.