رئيس الوزراء العراقي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لتفادي “كارثة إنسانية” في غزة

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات وصفها بالجادة والمسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية في غزة تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل.

ونقل بيان حكومي عن السوداني قوله أثناء استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العراق يدعم صمود المدنيين في قطاع غزة المحاصر وكل جهود الإغاثة التي يتخذها الأشقاء والأصدقاء.

وجدد السوداني الاعلان عن موقف العراق من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني ووجوب حماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية من محاولات طمس الهوية التاريخية وعمليات الاستحواذ والاستيطان التي يمارسها الكيان الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد كذلك استعراض عدد الملفات العربية الراهنة الأخرى.

وشارك أبو الغيط اليوم في اعمال الدورة ال39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد حيث طالب بوقف العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي وفتح معابر انسانية لقطاع غزة.