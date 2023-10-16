مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 16 /10 /2023 في قصر بيان برئاسة الشيخ/ طلال خالد الأحمـد الصـباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ/ سالم عبدالله الجابر الصباح بما يلي :

استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة انتخاب دولة الكويت عضواً في مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات بدءاً من الأول من يناير 2024 ، والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود والعمل الدؤوب في الحصول على هذه العضوية التي من شأنها رفع اسم دولة الكويت عالياً في المحافل الدولية وتعكس ثقة المجتمع الدولي على مكانتها ودورها الفاعل في هذا المجال.

وأحاط وزير الأعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري مجلس الوزراء علماً باختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025، من قبل مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي مؤكدا أهمية الثقافة ودورها في بناء الدول والمجتمعات كونها إحدى ركائز التقدم الفكري والأدبي والاجتماعي وتساهم في نشر المعرفة وتنويع مصادرها.

قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الأعلام بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيستمر لمدة عام كامل ويتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بهدف إبراز دور ومكانة دولة الكويت الثقافي والريادي في الوطن العربي.

واستعرض مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بآخر التطورات والأحداث التي يشهدها قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين معرباً عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأمم المتحدة ووكالتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.