بلدية الكويت: إزالة 175 مخيما مخالفا قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة أشهر

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين ازالة 175 مخيما مخالفا في محافظتي الجهراء والاحمدي قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة اشهر.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة في بيان صحفي أن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة أسفرت عن إزالة 115 مخيما مخالفا بالإضافة الى رفع 16 (فود ترك) في منطقة الصبية.

وأضاف الجبعة أن البلدية سحبت جرافتين من المطلاع والصبية وارسلتهما لحجز البلدية لقيامهما بالعبث بالتربة البرية ووضع لوحات ارشادية بالأماكن المسموح التخييم فيها.

من جانبه قال مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع محافظة الاحمدي نواف المطيري وفق البيان إن الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة 60 مخيما مخالفا بمناطق ميناء عبدالله والشعيبة والهجن.

يذكر أن بلدية الكويت شددت في وقت سابق على عدم اقامة المخيمات الربيعية قبل الفترة الرسمية المحدد من قبلها التي تبدأ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس 2024 إذ لن تتوانى عن إزالة اي مخيم يقام قبل المدة المحددة.