رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

16 أكتوبر، 2023
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين ضرورة وقف العدوان العنيف والمستمر الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري.

وقال ميقاتي في بيان إن قرار الحرب هو بيد الاحتلال الإسرائيلي “والمطلوب ردعه ووقف استفزازاته” مؤكدا ان الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف أن “لبنان في عين العاصفة” وأن المنطقة ككل في وضع صعب ولا يمكن لأحد التكهن بما قد يحصل وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى مضاعفة استفزازاته.

وذكر ميقاتي انه لا مصلحة لأحد في القيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان “لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل”.

المصدر
وكالات
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16 أكتوبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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