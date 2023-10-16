صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيسة هنغاريا بوفاة الرئيس السابق سوليوم

16 أكتوبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية هنغاريا السابق لاسزلو سوليوم راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية هنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية هنغاريا السابق لاسزلو سوليوم راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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16 أكتوبر، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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