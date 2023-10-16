سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سموه حفظه الله لأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياتهما لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل في الديوان الأميري خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السفير سالم غصاب الزمانان وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة سعادة السفير الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.