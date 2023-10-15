وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع في المنطقة “خطيرة” ويمكن أن تخرج عن السيطرة

16 أكتوبر، 2023
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حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد من خطورة الأوضاع في المنطقة قائلا إن الاوضاع “خطيرة للغاية ويمكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن أمير عبداللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي إنه “في حال عدم وقف جرائم الكيان الصهيوني فلا أحد يستطيع أن يضمن عدم اتساع رقعة الأزمة”.

واعتبر أمير عبداللهيان أن الأولوية في الوقت الحاضر هي وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الاطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.

من جانبه قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه “من غير المقبول العقاب الجماعي ضد سكان غزة ولابد من فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إليهم”.

وطالب وانغ يي المجتمع الدولي برفض استهداف المدنيين داعيا في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص.

المصدر
وكالات
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16 أكتوبر، 2023
0 46 دقيقة واحدة

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