الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة فسوف تتسع رقعة الحرب

15 أكتوبر، 2023
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حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي “ايمانويل ماكرون”، من “استمرار المجازر” بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، قائلا : “إذا لم يتوقف قتل اهالي غزة، سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وتوسع ساحة المعركة”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأفادت إرنا بأن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية “محمد جمشيدي”، أعلن عن محادثات هاتفية جرت اليوم الأحد بين إبراهيم رئيسي وماكرون.

ولفت “جمشيدي” في تصريح له اليوم، إلى أن الرئيس الإيراني حذر خلال هذه المحادثة الهاتفية، من استمرار المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا بأن ذلك سيؤدي إلى تعقيد الأمور واتساع رقعة الحرب.

المصدر
د ب أ
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15 أكتوبر، 2023
0 37 أقل من دقيقة

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