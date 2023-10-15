قوافل إغاثية مصرية تنتظر بالقرب من “معبر رفح” إذن السماح بدخول قطاع غزة

تنتظر مئات الشاحنات المصرية المحملة بالمواد الإغاثية بالقرب من معبر (رفح البري) اليوم الأحد السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة لإغاثة الفلسطينيين الذين يواجهون قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وسارع (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي) الذي يضم عشرات المنظمات الخيرية بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تجهيز قوافل إغاثية من أجل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وتحفيف حدة أحداث العنف التي أدت الى سقوط آلاف الشهداء والمصابين.

وقالت مدير المتابعة والتقييم وعضو الأمانة الفنية للتحالف الوطني رانيا نصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قافلة المساعدات التي رفعت شعار (مسافة السكة لأهالينا في فلسطين) تضم 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأضافت أن قافلة المساعدات تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة وأكثر من 46 ألف قطعة ملابس و290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكرت نصر أن المؤسسات المشاركة هي (بنك الطعام وحياة كريمة والاورمان وصناع الخير وصناع الحياة ورسالة وأبو العينين والعربي وأبو هشيمة الخير ومرسال والهيئة القبطية الانجيلية ومصر الخير والجارحي).

ولفتت الى أن هذه الجهود تزامنت مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار (قطرة دماء تساوي حياة) بكل المحافظات المصرية.

من جهته قال المستشار الاعلامي لمؤسسة (أبو هشيمة الخير) مصطفى الجمل في تصريح مماثل ل(كونا) إن المؤسسة حرصت على المشاركة في قافلة التحالف الوطني المتوجهة لقطاع غزة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الى تجهيز المؤسسة الآلاف من المواد الاغاثية والمساعدات الغذائية لتقديم العون للفلسطينيين من أجل مواجهة الآثار الناجمة عن القصف المستمر للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

بدوره أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة (صناع الخير) سفير المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مصطفى زمزم في تصريح ل(كونا) أن المؤسسة شاركت ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنفيذ برنامج عمل موسع يستهدف تقديم حزمة من المساعدات المتنوعة لدعم أهالي غزة.

وبين أن المؤسسة ساهمت في تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات في أقصر وقت ممكن مشيرا الى انه تم تجهيز 30 طنا من المساعدات الغذائية وألفي بطانية.

وقال زمزم إنه فيما يخص القطاع الطبي تشارك فرق عمل المؤسسة ومتطوعوها في تنظيم حملات للتبرع بالدم في المحافظات المصرية إضافة إلى تقديم المؤسسة لعدد 40 جهاز تنفس صناعي وكميات كبيرة من الأدوية وجار التنسيق مع قيادات التحالف وباقي مؤسساته على شحنها وتوصيلها للقطاع.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف غير مسبوق من الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من أسبوع في أعقاب عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.