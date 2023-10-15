وزير الخارجية الصيني يؤكد لإيران دعم بكين القضية العادلة للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني الأحد دعم بكين للقضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة بحماية حقوقه الوطنية، في وقت تتبنى بكين موقفا واضحا بشكل متزايد من النزاع بين الاحتلال وحماس.

وقال وانغ في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وفق نص المحادثة الرسمي الذي نشرته الصين إن “السبب الأساسي.. لوضع فلسطين و”إسرائيل” (القائم) هو أنه تمّ حرمان الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة منذ مدة طويلة”.

وتابع الوزير “هذا الظلم التاريخي يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن”، موضحا أن الصين “ستواصل الوقوف إلى جانب السلام ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة بحماية حقوقه الوطنية”.

وقُتل أكثر من 1300 شخص، في هجمات مباغتة أطلقتها حماس على الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كما اتّخذت الحركة 120 رهينة على الأقل.

ورد الاحتلال بحملة قصف أوقعت أكثر من 2200 شهيد بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة الفقير والذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية.

تقيم بكين علاقات جيّدة مع إيران الداعمة لحماس. ولم تشر الصين بالتحديد إلى حماس في إدانتها للعنف، ما عرّضها لانتقادات مسؤولين غربيين كثر.