الحرس الوطني يؤكد دعمه لجميع فئات المجتمع لا سيما ذوي الهمم

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الأحد الدور المجتمعي للحرس في دعم جميع فئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها فئة ذوي الهمم.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس عقب مباراة التحدي لرياضة المبارزة لذوي الهمم التي أقيمت تحت رعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح في نادي ضباط الحرس بين المصنف العالمي الكويتي طارق القلاف والمصنف الأمريكي ريك سواقر.

ونقل الفريق الرفاعي وفق البيان تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الشيخ فيصل النواف إلى الحضور موجها الشكر لكل من ساهم في إقامة مباراة التحدي وحرص على إخراجها بالصورة المشرفة.

وحضر المباراة التي انتهت بفوز البطل العالمي الكويتي طارق القلاف على الأمريكي ريك سواقر بنتيجة 15/13 الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.

كما حضرها نائب المدير العام للرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ورئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة أميرة الحسن ورئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأمريكية العقيد لامونت جوبيك.