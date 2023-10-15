المنبر الديمقراطي الكويتي: مؤيدين لخيار المقاومة الفلسطينية بالكفاح المسلح ونحيي المواقف الكويتية إزاء القضية

بعد مرور أسبوع على عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة في 7 أكتوبر 2023 نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي على كامل تضامننا مع نضال الشعب الفلسطيني العربي للدفاع عن أرضه ومقدساتة وخيارة باتخاذ الكفاح المسلح وسيلة لمقاومة المحتل الغاشم مباركتنا لما أوقعته المقاومة الفلسطينية بالإحتلال الصهيوني من خسائر وخيمة فضحت هوانه وفقاعته ودعايته الكاذبة، ومتمنين المزيد من النصر والمجد للمقاومة الفلسطينية الباسلة المؤيدة بدعم كافة الشعوب العربية الأحرار من جميع أنحاء العالم.

وبهذا السياق، نشجب في المنبر الديمقراطي الكويتي جرائم الحرب التي قام بها وما زال الكيان الصهيوني في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني العربي بقصفه المدنيين دون تمييز واستخدامه لأسلحة ومواد محرمة دولياً واستهدافه المستشفيات وقوافل المهجرين وسيارات الإسعاف والبنايات السكنية وقطعه للماء والغذاء والوقود مما أدى لوقوع آلاف الشهداء والجرحى ومنهم مئات الأطفال وخداعه المفضوح للرأي العام العالمي باستخدام الروايات الكاذبة والتضليل، وانتهاجه لسياسة التهجير القسري والإبادة العرقية، كما نستنكر التخاذل الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات غير مسبوقة وفشل مؤسسات المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية وفقاً للمرجعيات الدولية لردع الكيان الصهيوني عما يرتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني ولتمرير الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة، ونواياه الخائبة لغزو قطاع غزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى شفاء عاجلاً.

ومن هذا المنطلق، نحيي في المنبر الديمقراطي الكويتي الموقف الشعبي الكويتي إزاء الأحداث الأخيرة سواء بتنظيمه لعدد من الوقفات التضامنية والندوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا المحنة، كما نحيي موقف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم السبت 14 أكتوبر 2023 من استمرار حالة الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية منذ عام 1967، وكذلك موقف مجلس الأمة الكويتي بكلمة ممثله في جلسة البرلمان العربي المخصصة للأحداث الأخيرة، وما سبق ذلك من رعاية رسمية لحملات التبرع والإغاثة عبر القنوات الرسمية وعلى رأسها الهلال الأحمر الكويتي.

واستشعاراً للموقف الشعبي في الكويت تطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية مرحلياً بالآتي:

انسحاب الكويت رسميا من المبادرة العربية 2002 لما بها من تنازل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ولعدم وجود أي تقدم واقعي على الأرض لتحقيق أسبابها. زيادة وتيرة تحركات الدبلوماسية الكويتية خصوصاً في مؤسسات المجتمع الدولي لحشد الرأي الدولي الضاغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وجرائم الحرب التي يقوم بها. إقرار قانون جديد لمقاطعة الكيان الصهيوني آخذاً بالاعتبار التطورات التكنولوجية والتجارة العابرة للحدود، وتحركات منظمات المقاطعة ذات النفع العام في الدول العربية والعالمية.

كما نرى أن تداعيات الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة قد تنسكب إلى خارجها وتنبئ إلى حدوث صراع إقليمي غير متوقع مداه، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن الحق الفلسطيني.

المجد والعزة للمقاومة الفلسطينية في غزة، وبكافة أنحاء فلسطين والأراضي العربية المحتلة.