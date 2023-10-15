وزير الدفاع يستقبل سفير تركيا لدى البلاد

وزير الدفاع يستقبل سفيري تركيا وروسيا لدى البلاد

15 أكتوبر، 2023
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استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بقصر بيان اليوم الأحد سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى البلاد طوبى نور سونمز.

تم خلال اللقاء استعراض وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون والعمل الجماعي بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

كما استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح في وقت لاحق اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد فلاديمير جيلتوف.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى استعراض آخر التطورات والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع يستقبل سفير روسيا لدى البلاد
المصدر
الجيش الكويتي
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15 أكتوبر، 2023
0 65 أقل من دقيقة

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