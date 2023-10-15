بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.91 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 91ر53 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6568 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 81ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر138 مليون سهم عبر 8217 صفقة نقدية بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 9ر86 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 99ر46 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5433 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 86ر0 في المئة من خلال تداول 66 مليون سهم عبر 3270 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 8ر19 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر58 نقطة ليبلغ مستوى 93ر7180 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 80ر0 في المئة من خلال تداول 8ر72 مليون سهم عبر 4947 صفقة بقيمة 22 مليون دينار (نحو 67 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 67ر39 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5340 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر 2358 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 3ر17مليون دولار).

وكانت شركات (كميفك) و(الإنماء) و(ورقية) و(قابضة م ك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (اكتتاب) و(إيفا فنادق) و(بيان) و(الانظمة) الأكثر انخفاضا.