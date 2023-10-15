بلدية الكويت: 19 موقعا لإقامة المخيمات الربيعية اعتمدتها اللجنة المختصة بشكل نهائي

بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي اطلقت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت حملتها التوعوية تحت عنوان (إيدكم… بإيدنا) #البر_نظيف بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وعند نهاية التخييم .

وكشفت بلدية الكويت أن لجنة دراسة وتحديث المواقع المسموح التخييم بها اعتمدت بشكل نهائي في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الاحد 19 موقعا لإقامة المخيمات بعد إلغاء أحد المواقع السابقة بمحاذاة منطقة العيون لهذا العام الذي يبدأ 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على المنطقتين 10 في الشمالية و 9 الجنوبية.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة عن تركيب 167 اعلان موبي لحملتها الإعلامية الخاصة التي اطلقتها تحت عنوان (إيدكم… بإيدنا) وهشتاق #البر_نظيف لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام.

وأوضحت بأنه تم تركيب 167 اعلان موبي للحملة بجميع المحافظات في الشوارع والطرق والتقاطعات، مشيرة إلى تركيب 42 إعلان بمحافظة العاصمة، 25 بالأحمدي ،22 بمبارك الكبير ، 16 بالجهراء،23 بالفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلان بمحافظة حولي.

الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة قد أطلقت هذه الحملة وقامت بتركيب هذه الإعلانات لتوعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على نظافة البيئة البرية إلى جانب عدم القيام بأشياء من شأنها إتلاف و تدمير البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية وقيمتها الجمالية.

تركيب 167 إعلان موبي للحملة التوعية