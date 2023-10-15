“زين” تُسهم بإعداد الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني 

شاركت زين في حفل ختام “هاكاثون الكويت”، أكبر مُسابقة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات على مستوى البلاد، التي استضافها المركز الثقافي بجامعة الكويت بالشدادية، وأطلقتها أكاديمية CODED بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، وشهدت مُشاركة واسعة من المُبرمجين والمُبرمجات الكويتيين الواعدين الذين أبدعوا في إظهار مهاراتهم التقنية.

وشهد حفل الختام حضور راعي الحفل معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح، ونوّاب مجلس الأمة عبدالعزيز الصقعبي وعبدالوهاب العيسى، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء المهندس محمد بوعركي، والمدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED أحمد معرفي، وكبار الحضور والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأتى دعم زين لهذه المُسابقة الأكبر من نوعها كشريك رئيسي استمراراً لجهودها في رفع الوعي المُجتمعي بالأمن السيبراني، وتشجيعاً للمُبرمجين الكويتيين الواعدين، ومساهمةً منها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية الرقمية في البلاد، حيث شهدت المُسابقة مشاركة كبيرة من قبل المُبرمجين، وانتهت بتتويج ثلاث فرق بالمراكز الثلاث الأولى، كما تم تقديم عروض وظيفية في مجال الأمن السيبراني للمشاركين الذين أظهروا مواهباً واعدة.

وأطلقت أكاديمية CODED هذه المُسابقة استجابةً للمُبادرة النيابية التي أطلقها أعضاء مجلس الأمة عبدالعزيز الصقعبي وعبدالوهاب العيسى، وتبنّاها معالي الشيخ طلال الخالد، حيث هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، واختبار كفاءة الأنظمة الحكومية، وإعداد الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، كما قدّمت جوائز نقدية كبيرة للفائزين تشجيعاً للمُبرمجين الكويتيين.

الخالد مُتوسطاً كبار المسؤولين والفائزين بالمراكز الثلاث الأولى

وتفخر زين بكونها إحدى أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تخريج الآلاف من التقنيين والمُبرمجين الواعدين إلى السوق المحلّي عبر العديد من البرامج والمبادرات التي استهدفت مُختلف الأعمار.

وترتكز العديد من مُبادرات زين بشكلٍ كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مُستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل مُتسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتها، حرصاً منها على المُساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل أهمها مهارات الأمن السيبراني.

وهدفت مُسابقة “هاكاثون الكويت” إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، وتشجيع المواهب الوطنية على تطوير المهارات الضرورية لمواجهة التحديات السيبرانية المُتزايدة، وذلك من خلال ورش عمل اختيارية تم تنظيمها قبل انطلاق المسابقة لإتاحة الفرصة لمن رغب من المشاركين لتلقي التدريب اللازم الذي ساعدهم على المشاركة في المسابقة.

كما عزّزت هذه المبادرة استعداد الكوادر الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتحديات الرقمية وتعزيز أمن المعلومات والأنظمة في البلاد، وقدّمت جوائز نقدية كبيرة للفائزين قيمتها 20 ألف د.ك للفائز بالمركز الأول، و10 آلاف د.ك للفائز بالمركز الثاني، و5 آلاف د.ك للفائز بالمركز الثالث.

العديد من المُبرمجين الكويتيين الواعدين شاركوا بالمُسابقة