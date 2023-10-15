الذهب يرتفع أكثر من 3% ليبلغ 1933 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

حقق الذهب قفزة سعرية كبيرة بأكثر من 3 في المئة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ليصل إلى 1933 دولارا أمريكيا للأونصة وسط تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية العام الحالي إذ تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط تزايد الصراع في الشرق الأوسط وعدم وجود أي نوع من أنواع التهدئة حاليا.

وأضاف التقرير أن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) ارتفعت إلى 1942 دولارا للأونصة ما يعادل 5.58 دولار محققة أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر مارس الماضي بمكاسب لا تقل عن 2.5 في المئة.

وأوضح أن المعدن الأصفر أنهى خسائر امتدت أكثر من أسبوعين بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية التي عززت من اللجوء إلى الملاذات المالية الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وذكر أن ذلك تزامن مع بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى عدم الحاجة لرفع أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط مما أدى إلى تباطؤ عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبالتالي صعود أسعار الذهب بشكل إضافي.

وأكد أن الاتجاه السائد لدى المستثمرين هو استمرار الاتجاه نحو الذهب وسط أوقات عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي موضحا أنه على الرغم من ارتفاع الذهب مازال هناك مشترون جدد لاسيما مع تزايد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط “قد يمتد إلى مناطق أخرى”.

ولفت إلى أن أصول الملاذ الآمن “تلقى رواجا بشكل لافت ما يهيئ للمعدن الأصفر فرصة الوصول إلى مستوى 2000 دولار للأونصة”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.35 دينار (نحو 59 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 17.5 دينار (نحو 53 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 271 دينارا (نحو 826 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.