ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 2328 شهيدا و9042 جريحا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 2328 شهيدا و9042 جريحا

أعلنت السلطات الصحية اليوم الاحد ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 2329 شهيدا و9042 جريحا.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن “استهداف قوات الاحتلال للاحياء السكنية بالقطاع خلال ال24 ساعة الماضية أسفر وحده عن استشهاد 300 فلسطيني واصابة 800 آخرين معظمهم من الاطفال والنساء ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الى 2329 شهيدا وعدد المصابين الى 9042 جريحا”.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف وغير مسبوق يشنه الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من اسبوع في أعقاب عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة سلسلة مجازر وجرائم بحق عائلات فلسطينية كما هدمت منازل عائلات باكملها علي رؤوس ساكنيها.