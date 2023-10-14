محمد بن زايد يبحث مع بلينكن فتح “ممرات إنسانية عاجلة” لإيصال المساعدات إلى غزة

محمد بن زايد يبحث مع بلينكن فتح “ممرات إنسانية عاجلة” لإيصال المساعدات إلى غزة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم (السبت) مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة فتح “ممرات إنسانية عاجلة” لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، بحسب الإعلام الرسمي الإماراتي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد استقبل بلينكن في أبوظبي، وبحثا خلال اللقاء “الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد”.

وتناول اللقاء ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية “لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها”.

وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد “أفق سياسي واضح” لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتجيء زيارة بلينكن للإمارات في إطار جولة شرق أوسطية على خلفية القتال المتواصل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الصهيوني لليوم الثامن على التوالي منذ إطلاق حماس عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الكيان الصهيوني تحت اسم “طوفان الأقصى”، وهو ما ردت عليه الأخيرة بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حماس.