وزير الداخلية: يجب إعداد أنفسنا وكوادرنا تكنولوجيا لمواجهة التحديات المتزايدة

أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح أنه “يجب علينا اعداد انفسنا وكوادرنا الوطنية تكنولوجيا لحماية أمن البلاد وأهلها لمواجهة التحديات المتزايدة في عصر التكنولوجيا الرقمية”.

جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية خلال رعايته وحضوره اختتام مسابقة (هاكاثون الكويت) في مجال الأمن السيبراني والتي نظمها المركز الوطني للامن السيبراني بالتعاون مع أكاديمية (كودد) في جامعة الكويت مساء اليوم السبت.

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واضاف الشيخ الخالد ان هذه المسابقة والتي تعتبر الأولى من نوعها “خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير قدرات ومهارات كوادرنا الوطنية من أبناء وبنات الكويت بهدف حماية أمن المعلومات” مؤكدا التزام الحكومة بدعم المبدعين في المجال التكنولوجي.

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ووجه نصيحة لابنائه وإخوانه المشاركين في المسابقة بان مستقبل الكويت التكنولوجي أمانة في أعناقهم “فأحرصوا دائما على تطوير مهاراتكم وزيادة معرفتكم في مجال الامن السيبراني فأنتم جنود الكويت في الجبهة السيبرانية وأمن المعلومات ” مؤكدا ثقة الحكومة في قدراتهم على مجابهة مختلف التحديات بكل عزيمة واصرار وتحد وابداع.

وتابع “اننا نعيش في عصر اصبحت فيه التكنولوجيا والاتصالات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فنحن في عصر المعلوماتية والحروب السيبرانية ويجب اعداد انفسنا وكوادرنا الوطنية تكنولوجيا لحماية أمن الكويت وأهلها لمواجهة التحديات المتزايدة في عصر التكنولوجيا الرقمية”.

وعلى صعيد اخر وجه رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية رسالة إكبار وإجلال من حكومة دولة الكويت إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم معربا عن اعتزازه وفخره بموقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا الرافض للاحتلال الصهيوني والداعم للقضية.

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واضاف “اننا فخورون بالمرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة والذي لا يزال ساريا حتى اليوم ما يعكس الثبات الكويتي في نصره الحق”.

‏وسأل الله سبحانه وتعالى أن “يحفظ اخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين المحتلة وأن يرحم شهداءهم ويتقبلهم في واسع رحمته وفسيح جناته وأن يحرر المسجد الاقصى المبارك من براثن المحتل الغاشم وأن يرزقنا فيه صلاة عاجلا غير آجل إنه سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب الدعوات”.