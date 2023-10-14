موسكو: أمريكا أوصلت الصراع في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن أمريكا أوصلت الوضع الأمني في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على “تيليجرام”، اليوم السبت، تعليقا على بيان الخارجية الأمريكية: “ضامن الأمن في المنطقة أوصل الأمن إلى نقطة اللاعودة. ومرة أخرى، لن يحاسب أحد في واشنطن على فظائعهم واستفزازاتهم”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها “منحت موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم في “اسرائيل”، الحق في مغادرة البلاد وسط وضع أمني غير مسبوق”.

ووصل الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق “حماس”، فجر السبت الماضي، عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على الكيان الصهيوني، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

ورد الكيان الصهيوني على هجوم حماس بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” متوعدة حماس بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن “المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة”.

وتمكنت حركة حماس من أسر عدد غير معروف من الصهاينة بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة “12” الصهيونية، بأنه “تم إطلاق آلاف الصواريخ على الكيان المحتل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي المحتلة”، بينما تشن الطائرات الصهيونية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.