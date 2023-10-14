رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل “الفوري” لوقف “حرب الإبادة الجماعية” في غزة

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت المجتمع الدولي بالتدخل “الفوري والحاسم” لوقف “حرب الإبادة الجماعية” التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ورفع الحصار “الجائر” عن القطاع والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إليه “فورا”.

جاء ذلك في كلمة العسومي خلال أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر الجامعة العربية.

وأكد العسومي أن إصرار سلطات الاحتلال على التهجير القسري لسكان قطاع غزة ومطالبتهم بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وقطع الخدمات عنهم هي “جرائم حرب من الدرجة الأولى تعكس أقصى درجات استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي”.

وقال “لقد شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مرحلة خطيرة من التصعيد بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي نحملها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة عدوانها الغاشم المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف العسومي “أنه حذر من التداعيات الخطيرة لتلك الانتهاكات مرارا وتكرارا والتي ستؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة ولكن لم يسمع أحد”.

وحذر من أن سلطات الاحتلال تمادت في شن “حرب إبادة جماعية مفتوحة” تقوم خلالها بقصف همجي للأحياء والمدن فضلا عن تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء.

وأوضح العسومي أن “حالة الصمت الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية لا تقل سوءا عما تقوم به سلطات الاحتلال”.

ولفت إلى أن “رسالتنا اليوم للدول التي تسابقت في تقديم الدعم الأعمى لسلطة الاحتلال هي أنكم تدمرون المنطقة بأكملها ولا تعبؤون بالتداعيات الكارثية المترتبة على ما يحدث الآن”.

وأكد أنه قد آن للمجتمع الدولي أن يستفيق من غفلته التي استمرت نحو سبعة عقود تجاه القضية الفلسطينية وأن يضع حدا لانتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب بضرورة عودة الحقوق إلى أصحابها وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس مشددا على أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع.

وعلى صعيد الأزمات القائمة في المنطقة العربية قال العسومي إن “البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته”.

ودان في الوقت ذاته “استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها وجرائمها التي تعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن”.

وفي إطار التطورات التي تشهدها ليبيا دعا العسومي الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وبشأن السودان وبعد مرور نحو ستة أشهر على الأزمة القائمة أكد رئيس البرلمان العربي ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة بما يحافظ على وحدة التراب السوداني ووحدة الجيش ومقدرات شعبه مثمنا المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية للأشقاء في السودان.

وطالب العسومي المؤسسات الدولية بسرعة تقديم المساعدات الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني لا سيما بعد أن قارب النظام الصحي في السودان على الانهيار بسبب طول أمد الأزمة الحالية.