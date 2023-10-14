الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال استقبال سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج

الرئيس العراقي وسفير الكويت لدى بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

14 أكتوبر، 2023
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بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مع سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن الرئيس العراقي أكد أثناء اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

ودعا رشيد كذلك إلى ضرورة التنسيق والتعاون ومواصلة الحوار البناء بين العراق والكويت بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره نقل السفير الكويتي تحيات القيادة الكويتية للرئيس العراقي معربا عن تقديره لاهتمام الرئيس العراقي بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

واكد الفرج حرص دولة الكويت على استمرار التعاون الثنائي خدمة لأمن واستقرار ورفاه البلدين والمنطقة.

المصدر
كونا
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14 أكتوبر، 2023
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