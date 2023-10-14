رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

سانشيز: القانون الدولي “لا يجيز” إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة

14 أكتوبر، 2023
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اعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز السبت أن القانون الدولي “لا يجيز” القيام بعملية إجلاء، وذلك بعدما انذر الجيش الاسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بوجوب مغادرة شمال قطاع غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.

وقال سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب البلاد “من حق “اسرائيل” الدفاع عن نفسها، ولكن دائما ضمن حدود القانون الدولي الانساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما قالت الامم المتحدة”.

واضاف رئيس الوزراء الاشتراكي الذي لا يزال في الحكم في انتظار اجراء انتخابات جديدة كون نتيجة الانتخابات السابقة لم تسمح بتشكيل حكومة، أن هذا النزاع الذي يتسبب “بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم” لن يعالج الا عبر “الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية”.

وابدى حلفاؤه في اليسار الراديكالي في الايام الاخيرة انتقادا شديدا لرد تل ابيب على هجوم حماس.

بعد أسبوع على اندلاع الحرب بين قطاع غزة والاحتلال، نزح آلاف الفلسطينيين السبت داخل قطاع غزة جنوبا بعد إنذار من الاحتلال بإخلاء مدينة غزة، مع ترجيح احتمال حصول عملية برية ردا على الهجوم غير المسبوق عليها.

المصدر
أ ف ب
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14 أكتوبر، 2023
0 34 دقيقة واحدة

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