مركز دراسات الاستثمار ينظم ندوة حول الأمن السيبراني

نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار ندوة حول الأمن السيبراني بعنوان: “Ways Cyber Security could impact your AUM 5″، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ( Thomas Murray) الرائدة عالمياً في مجال دراسة وتقييم المخاطر المتعلقة بأسواق المال، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني المحتفى به عالمياً خلال شهر أكتوبر من كل عام، وقد عُقدت الندوة يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 في مقر الاتحاد، حيث استقطبت الندوة العديد من ممثلي شركات الاستثمار المهتمين بتقنية المعلومات والأمن السيبراني.

وقد افتتحت الندوة السيدة فدوى درويش – الأمين العام للاتحاد، حيث أشارت أن هذه الندوة تأتي انطلاقاً من التزام الاتحاد في تحقيق أحد أهدافه الأساسية المتمثلة في المساهمة بتعزيز الوعي ونشر المعرفة بشأن القضايا المهمة والمؤثرة على قطاع المال والأعمال من خلال تنظيم الفعاليات والندوات ونشر الرسائل التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد.

كما أكدت السيدة فدوى درويش أنه وتماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة من حولنا، فإن الأمن السيبراني أصبح له أهمية قصوى في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع استمرارنا في الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب حياتنا، لذا أصبحت الحاجة إلى حماية البيانات الحساسة وضمان سلامة هذه الأنظمة أمراً بالغ الأهمية، فالجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات، بل تتعدى ذلك لتهدد الأمن القومي وسلامة مرافق واقتصاد الدولة.

وشددت السيدة فدوى درويش على أهمية تكثيف الجهود للتوعية بضرورة تبني أفضل الممارسات للحماية من المخاطر السيبرانية المتجددة في قطاعات العمل المختلفة، لتمكين الشركات والمؤسسات من التطور والنمو في بيئة رقمية آمنة ومزدهرة، بما يساهم في دفع الاقتصاد نحو تحول رقمي أمن.

وقد تناولت الندوة في موضوعاتها بعض تحديات الأمن السيبراني الرئيسية في قطاع الاستثمار اليوم، وكيفية تقييم صناديق الشركة الاستثمارية في كونها جاهزة للتصدي لأي هجوم إلكتروني، بالإضافة إلى عرض طرق مختلفة للتعرف على الهجمات الإلكترونية والتعافي منها والإجراءات الاستباقية للوقاية منها.

وفي الختام أكدت السيدة فدوى درويش على استمرار مساعي الاتحاد المتواصلة لتقديم الدعم للشركات الأعضاء ومختلف العاملين في قطاع الاستثمار، وتعزيز الوعي والمعرفة بأحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها لمواكبة آخر المستجدات العالمية في مختلف المجالات التي تهم الشركات.