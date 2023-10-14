جانب من تقديم المساعدات

الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية في قطاع غزة

14 أكتوبر، 2023
0 61 دقيقة واحدة

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت حملة توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من المواد الغذائية ووجبات يومية ورغيف الخبز لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الجمعية على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم المأساوية الراهنة.

وقالت البرجس إن برامج الجمعية تولي الساحة الفلسطينية اهتماما بالغا نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف الكثير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت أن هناك نقصا شديدا في المساعدات مع إغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي وقطع كامل في الإمدادات لقطاع غزة مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع المساعدات من خلال فريقها في القطاع رغم الظروف الصعبة على الجميع هناك.

وذكرت أن فريق الهلال الأحمر الكويتي استطاع توزيع الآلاف من الوجبات ورغيف الخبز إضافة إلى السلال الغذائية لافتة إلى أن دولة الكويت تعد أول من قدم المساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الكويتي ينسق حاليا وبشكل عاجل مع نظيريه الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإدخال المساعدات الإنسانية بمجرد فتح المعابر لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

ونوهت بالدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والقطاع الخاص لحملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية لافتة إلى أن أهل الكويت جبلوا على دعم المحتاجين والضعفاء حول العالم.

المصدر
كونا
الوسوم
14 أكتوبر، 2023
0 61 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير المالية يلتقي عددا من الوزراء خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

14 أكتوبر، 2023

وزير الداخلية: يجب إعداد أنفسنا وكوادرنا تكنولوجيا لمواجهة التحديات المتزايدة

14 أكتوبر، 2023

الرئيس العراقي وسفير الكويت لدى بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

14 أكتوبر، 2023

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

14 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى