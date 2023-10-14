بدء أعمال جلسة البرلمان العربي بكامل هيئته للتضامن مع شعب فلسطين بمشاركة كويتية

بدء أعمال جلسة البرلمان العربي بكامل هيئته للتضامن مع شعب فلسطين بمشاركة كويتية

بدأت اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي في دور الانعقاد الرابع بكامل هيئته بمشاركة كويتية اليوم السبت لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها سبل التحرك البرلماني والشعبي العربي لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر ان يعتمد البرلمان العربي برئاسة عبدالرحمن العسومي تقارير اللجان الاربع الدائمة التابعة له والتي انهت اجتماعاتها امس حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددا من البنود.

ومن أهم البنود التي ناقشتها اللجنة عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي لاسيما تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما ناقشت اللجنة إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الارهابيين الاجانب والعمل على منع تنقلهم بين الدول العربية وكيفية دعم وتحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية والمعتقدات الدينية والمسودة الاولية لتقرير الحالة السياسية لعام 2022.

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي ومسودة مشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال.

واطلعت اللجنة على جهود الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن إعداد قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الالكتروني في الدول العربية ومشروع خريطة طريق لمواجهة ظاهره عمل الأطفال.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي وإعداد رؤية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اعتماد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022 وبحث تفعيل انشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول الاقل نموا واعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.

وبدورها ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي عددا من القضايا الاقتصادية لاسيما اثر الازمات الحالية التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي ككل والعربي بشكل خاص.

كما ناقشت اللجنة أوجه التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ضوء التكامل الاقتصادي العربي المشترك المنشود باعتباره ركيزة اساسية لتحقيق متطلبات الشعوب ورفاهيتها.

وناقشت اللجنة أيضا عددا من المسائل المالية منها تقرير الموقف المالي للبرلمان العربي حتى 30 سبتمبر 2023 وموقف سداد الدول العربية مساهماتها المالية فى موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2023.

وشارك في اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي وفد مجلس الامة اعضاء البرلمان العربي وهم عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي النائب محمد الحويلة وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب خالد العتيبي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب النائب احمد لاري وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان النائب حمدان العازمي.