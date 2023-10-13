وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره العماني في اتصال هاتفي التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وتخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر وزارة الخارجية