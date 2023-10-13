أعضاء في الكونغرس الأمريكي يعربون عن قلقهم من الوضع الإنساني في غزة

أعضاء في الكونغرس الأمريكي يعربون عن قلقهم من الوضع الإنساني في غزة

أعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكي اليوم الجمعة عن قلقهم من الوضع الإنساني في غزة حيث يكثف الاحتلال الإسرائيلي القصف والحصار كما دعا المشرعون الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي.

وحث المشرعون في رسالة بعثوها إلى الرئيس بايدن والوزير بلينكن الولايات المتحدة على المساعدة في إنشاء ممر إنساني مع تزايد التصعيد الذي يقوم به جيش الاحتلال.

يأتي ذلك بعد دعوة أصدرتها قوات الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة مع الحديث عن اقتراب اجتياح بري للمنطقة من قبل الاحتلال.

ودعت الأمم المتحدة الاحتلال إلى العدول عن هذه الدعوة واصفة الأمر بأنه “مروع ولن يؤدي سوى إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة بشكل أكبر إلى حافة الهاوية”.

وكتب أعضاء المجلس الموقعون على الرسالة “نحن نشعر بقلق عميق إزاء الأمر بإجلاء أكثر من مليون مدني من شمال غزة والعواقب الإنسانية المدمرة التي ستترتب على ذلك”.

وأضافت رسالة المشرعين وبينهم نواب محسوبون على الجناح التقدمي “كما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن فرض حصار كامل على غزة وحرمان 3ر2 مليون مدني فلسطيني ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والكهرباء سيكون انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.