رئيس الحكومة اللبنانية: استهداف الاحتلال للصحفيين “وصمة عار” جديدة تضاف لسجله الأسود في القتل والعدوان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة إن استهداف “العدو الإسرائيلي” للصحفيين مباشرة في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية “وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان”.

وأضاف ميقاتي في بيان أن “الصحفي عصام عبدالله استشهد وأصيب عدد من زملائه بعد أن استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان على جنوبي لبنان”.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في وقت سابق اليوم بمقتل صحفي وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدة (علما الشعب) وأصابت إحدى القذائف برج مراقبة “غير مشغول” للجيش اللبناني يستعمله الجيش بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية موضحة أنه لم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

وكانت الحدود اللبنانية الجنوبية قد شهدت منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة يوم السبت الماضي توترا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.